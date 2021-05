Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : le réseau fibre dépasse les 20 Gb/s à Anvers Cercle Finance • 26/05/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - Accompagné de Proximus, Nokia annonce la mise en service d'un réseau d'accès fibre, à Anvers (Belgique), présenté comme 'le plus rapide au monde', avec plus de 20 Gb/s. Ce tout premier réseau 25G PON relie le bâtiment Havenhuis, dans le port d'Anvers, au bureau central de Proximus au milieu de la ville, précise Nokia. 'Il y a 10 ans, nos entreprises ont lancé la technologie qui a permis le passage à la télévision HD. Aujourd'hui, nous écrivons à nouveau l'histoire avec un réseau 200 fois plus rapide', a commenté Federico Guillén, président du pôle Network Infrastructure chez Nokia. De son côté, Proximus est le premier fournisseur de réseaux fixes haut débit en Belgique avec 45,9% de part de marché. L'opérateur accélère le passage à la fibre, en ajoutant une couverture de 10% chaque année et est en passe d'atteindre au moins 70% des foyers et des entreprises d'ici 2028.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.11% NOKIA Euronext Paris +0.56% NOKIA XETRA -0.21% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.25% NOKIA OTCBB -0.81%