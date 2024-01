Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: le rebond se poursuit, accord de licence avec Oppo information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - L'action Nokia poursuit sa remontée mercredi à la Bourse de Paris dans le sillage de la signature d'un accord de licence avec le fabricant de téléphone chinois Oppo.



L'accord, qui prévoit le versement de royalties à Nokia ainsi que des paiements rétroactifs au titre des périodes non couvertes par le passé, va mettre fin à tous les litiges en suspens entre les deux groupes.



Dans un communiqué, Nokia précise qu'il prévoit de comptabiliser les revenus issus de cet accord dès le premier trimestre 2024.



Plus globalement, le groupe se dit 'confiant' dans le renouvellement de ses accords de licence conclus avec les grands fabricants de smartphones, mais aussi avec les groupes d'automobile, d'électronique grand public et d'IoT (Internet des objets).



Il indique toujours tabler sur des revenus annuels compris entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros sur le 'moyen terme' à partir de son portefeuille de propriété intellectuelle.



A 9h45, le titre avançait de 0,3% après avoir déjà gagné 1,9% la veille suite à un contrat décroché dans l'exploitation lunaire auprès des autorités américaines.



Nokia a également annoncé ce matin avoir été choisi par l'opérateur télécoms allemand T-Mobile pour une solution de passerelle dédiée devant prendre en charge les technologies LTE, 5G NSA et 5G SA pour son trafic Internet haut débit.





