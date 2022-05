Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: lancement de Cloud Native Communication Suite information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Nokia annonce lancer un nouveau produit IMS Voice Core natif du cloud pour aider les fournisseurs de services de communication (CSP) à simplifier leurs opérations réseau, à accroître leur agilité opérationnelle et à réduire les coûts de gestion de leur réseau.



Baptisé Cloud Native Communication Suite (CNCS), ce produit améliore notamment l'efficacité énergétique de 10 à 20% par rapport aux autres coeurs vocaux IMS. Il est optimisé pour les déploiements fixes, 4G, 5G et WiFi.



'CNCS est la réponse de Nokia aux besoins de nos clients CSP pour améliorer l'agilité de leur réseau, optimiser leur structure de coûts, et simplifier le déploiement et l'exploitation', explique-t-on chez l'équipementier télécoms finlandais.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.46% NOKIA Euronext Paris +1.21% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA 0.00% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl 0.00% NOKIA OTCBB +0.55%