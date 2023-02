Nokia: lancement d'une solution logicielle d'analyse information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement d'AVA Customer and Mobile Network Insights, une solution logicielle d'analyse native du cloud pour simplifier et renforcer la collecte de données et les aperçus pour les fournisseurs de services de communication (FSC).



La solution repose sur des outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui 'prennent en charge une prise de décision intelligente et automatisée basée sur des rapports corrélés générés à partir de données à travers les réseaux 5G'.



'L'expérience et le leadership de Nokia en matière d'analyse permettent aux efforts des FSC d'augmenter l'efficacité opérationnelle, d'améliorer les performances du réseau et d'améliorer l'expérience client', affirme l'équipementier télécoms finlandais.