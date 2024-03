Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: lancement d'un nouveau modem fibre 25G PON information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau modem fibre symétrique 25G PON.



Selon Nokia, cette solution compacte peut facilement être installée sur un mur, à l'intérieur d'un bâtiment ou dans une enceinte extérieure pour fournir immédiatement des vitesses Internet 20 fois plus rapides que les solutions Gigabit actuelles.



' La nouvelle solution 25G PON permet aux opérateurs de mettre à niveau rapidement leur réseau GPON ou XGS PON existant pour offrir de véritables vitesses de 10 Gbit/s et au-delà avec une facilité sans précédent', ajoute Nokia.



' Le marché du PON 25G est là et avec le nouveau modem fibre, nous disposons d'une solution 25G très efficace qui peut prendre en charge tous les types de services et d'applications à l'ère de la fibre pour tout', a commenté Geert Heyninck, directeur général des réseaux haut débit chez Nokia.





