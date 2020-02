Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : lance une fonctionnalité de découpage de réseau Cercle Finance • 26/02/2020 à 10:46









(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de découpage de réseau 'en tranches' pour les réseaux 4G et 5G. Concrètement, le découpage de réseau permet aux opérateurs de réseaux mobiles de gérer et d'exploiter plusieurs réseaux virtuels, et ce sur une infrastructure de réseau physique commune. 'La capacité de découpage peut être déployée via une mise à niveau logicielle dans les réseaux LTE et 5G non autonomes (NSA) existants, puis dans les réseaux autonomes 5G (SA)', précise Nokia.

