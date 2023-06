Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: lance un récepteur destiné au marché nord-américain information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 15:23









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement d'un récepteur d'accès sans fil fixe spécialement conçu pour le marché nord-américain.



Baptisé Nokia FastMile 5G, ce récepteur utilise une antenne permettant de fournir des vitesses élevées sur de longues distances, ce qui le rend 'idéal pour desservir les communautés suburbaines et rurales mal desservies', assure la firme finlandaise.



Le récepteur prend en charge une large gamme de bandes 4G et 5G, y compris CBRS en 4G ou 5G ainsi que la bande C.



Il prend également en charge l'agrégation de porteuses, ce qui signifie que les opérateurs peuvent regrouper des bandes pour un débit plus élevé, précise Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.47% NOKIA Euronext Paris +1.31% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.47% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.12% NOKIA OTCBB +1.00%