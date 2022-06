Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: lance un programme de réseau rural en Amérique information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 09:58









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui un programme d'aide à la large bande en milieu rural pour les fournisseurs de services d'Amérique du Nord.



Chaque kit 'network-in-a-box' convient à la construction d'un réseau pour une ville comptant jusqu'à 1 000 foyers.



Sandy Motley, président des réseaux fixes chez Nokia, a déclaré : ' La pandémie a amplifié l'importance d'avoir le haut débit quelle que soit la situation géographique d'un foyer. Les familles résidant dans les communautés rurales, en particulier celles ayant des enfants d'âge scolaire, ont beaucoup souffert du manque de haut débit. Nous voulons accompagner les opérateurs qui se lancent sur des marchés hyper-localisés mais qui ne peuvent pas s'équiper en haut débit en ces temps difficiles. ”





