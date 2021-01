Nokia : lance son portefeuille 'C-band' pour la 5G

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que son portefeuille 'C-band'' sera disponible au cours du premier trimestre afin de soutenir les déploiements de réseaux 5G des opérateurs mobiles suite aux récentes ventes aux enchères aux États-Unis.

Le portefeuille couvre à la fois les besoins de déploiement en intérieur et en extérieur, comprend des antennes MIMO et hybrides massives, et des solutions de petites cellules pour répondre à tous les besoins, a déclaré l'entreprise finlandaise.

Le spectre de la bande C, entre 3,4 GHz et 4,2 GHz, est considéré comme une ressource cruciale pour les opérateurs afin d'offrir aux utilisateurs la meilleure capacité et couverture de réseau 5G.

Cette décision intervient alors que la FCC américaine vient de terminer une vente aux enchères, qui a suscité un intérêt important de la part des opérateurs de téléphonie mobile, ce qui signifie que le déploiement des réseaux en bande C commencera dans les prochains mois.