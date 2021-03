Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : lance Nokia Edge Automation pour le cloud Cercle Finance • 23/03/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Nokia lance Nokia Edge Automation pour gérer plusieurs déploiements cloud prenant en charge de nouveaux cas d'utilisation 5G. Cette nouvelle solution élimine la complexité de la gestion de plusieurs centres de données basés sur le cloud en automatisant le processus à partir d'une plate-forme unique. La solution cloud de périphérie entièrement automatisée de Nokia améliore l'efficacité opérationnelle en permettant aux fournisseurs de services de communication (CSP) de contrôler simultanément l'infrastructure sur de nombreux sites géographiques. L'automatisation devrait permettre d'économiser environ 30% sur les coûts d'exploitation du CSP.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.76% NOKIA Euronext Paris +1.19% NOKIA XETRA +1.58% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.69% NOKIA OTCBB +3.35%