Nokia: lance NFS pour le gouvernement américain

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé le lancement de Nokia Federal Solutions (NFS), une entité dédiée à la fourniture de solutions sécurisées et innovantes pour le gouvernement fédéral américain.



NFS sera soutenu par les Nokia Bell Labs, pour répondre aux besoins des agences fédérales américaines dans le cadre de diverses missions.



L'objectif de NFS sera de créer des solutions qui répondent aux exigences uniques des agences fédérales américaines en utilisant la technologie et le portefeuille de produits de Nokia, notamment le routage IP, les réseaux optiques, les micro-ondes, la 5G, les réseaux sans fil privés et les réseaux sans fil privés tactiques.



NFS réunit une équipe de professionnels expérimentés qui possèdent à la fois une expertise dans le domaine des technologies de communication commerciales et une connaissance approfondie des besoins spécifiques du gouvernement américain.



Mike Loomis, président de Nokia Federal Solutions, a déclaré : 'Le gouvernement américain est confronté à des défis complexes en matière de communication dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Avec Nokia Federal Solutions, nous renforçons notre engagement à soutenir le gouvernement américain '.





