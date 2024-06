Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: lance NEP, une nouvelle solution logicielle information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir lancé sa Network Exposure Platform (NEP), une nouvelle solution logicielle destinée à élargir et simplifier les API (Interface de Programmation d'Applications) pour les opérateurs, leurs partenaires et les clients, facilitant ainsi la création d'applications réseau pour les consommateurs, les entreprises et les industries.



NEP est la première mise en oeuvre de la plateforme d'opérateur GSMA et prend en charge diverses APIs, y compris celles de la Fondation Linux CAMARA et du TM Forum.



Cette plateforme s'intègre avec Network as Code de Nokia et vise à offrir une solution sécurisée, évolutive et unifiée pour la prestation et l'interopérabilité des services API.





