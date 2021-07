Nokia : lance iSIM Secure Connect pour les mobiles 5G et IoT

(CercleFinance.com) - Nokia a lancé aujourd'hui iSIM Secure Connect pour aider les fournisseurs de services de communication (CSP) et les entreprises à fournir de nouveaux services mobiles et IoT 5G.

Ce nouveau logiciel de gestion permet aussi de gérer plus efficacement et en toute sécurité les abonnements de machine à machine (M2M) et d'appareils grand public pour eSIM - Appareils compatibles iSIM.

' Avec la gestion automatisée du cycle de vie eSIM et iSIM, iSIM Secure Connect permet aux CSP et aux entreprises de lancer de nouveaux services plus rapidement, d'améliorer la satisfaction des clients et d'augmenter l'efficacité opérationnelle ' indique le groupe.