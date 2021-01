Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : lance des services 5G avec Optus, en Australie Cercle Finance • 21/01/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir lancé des services 5G avec l'opérateur mobile Optus, au stade Optus de Perth, en Australie. Cette décision permet aux visiteurs participant à des événements sportifs ou musicaux d'accéder à une couverture 5G intérieure et extérieure avec des vitesses supérieures à 1 Gbps. Nokia précise avoir soutenu Optus avec le déploiement de la technologie ainsi que ses objectifs ambitieux pour la 5G.

