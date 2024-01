Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: la technologie IOWN avec NTT Corporation information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 09:11









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir réalisé avec NTT Corporation avec succès un PoC commun utilisant la solution de liaison mobile de Nokia sur un réseau entièrement photonique (APN), aligné sur les objectifs du Forum mondial des réseaux optiques et sans fil innovants (IOWN).



Le PoC répond au besoin croissant de connexions à haut débit entraîné par la virtualisation et la cloudification des principaux composants mobiles des réseaux de communications mobiles 5G et 6G à venir.



En tant que participant à IOWN, Nokia vise à fournir des fonctionnalités avancées, notamment une faible consommation d'énergie, une bande passante ultra-large, des simulations à grande échelle et une UI/UX ultra-réaliste pour les futurs services.



' Afin de résoudre divers problèmes sociaux et de réaliser un monde plus intelligent d'ici 2030, la technologie IOWN cherchera à réduire la consommation d'énergie de 100 fois, à augmenter la capacité de transmission de 125 fois et à réduire la latence de bout en bout de 200 fois par rapport aux réseaux traditionnels ' indique le groupe.





