Nokia: la solution Nokia Drone Networks certifiée aux USA

(CercleFinance.com) - Nokia et Rohde & Schwarz, l'un des principaux fournisseurs de technologies de mesure de réseau, ont annoncé aujourd'hui que la solution Nokia Drone Networks avait été certifiée par la Federal Communications Commission (FCC) des Etats-Unis.



Cette réalisation représente une étape importante pour fournir aux clients des États-Unis une solution de drone 4G/5G éprouvée et de qualité industrielle, conçue pour des opérations fiables au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS).



À l'avenir, Nokia tirera parti de ses partenariats américains récemment annoncés pour des solutions privées LTE et 5G afin d'accélérer son entrée sur le marché.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.88% NOKIA Euronext Paris +2.67% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +3.70% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.13% NOKIA OTCBB +3.26%