Nokia: la solution MantaRay Cognitive SON déployée chez stc

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir déployé avec succès MantaRay Cognitive SON, une solution de réseaux auto-organisés alimentée par l'IA, dans le réseau commercial du groupe stc en Arabie Saoudite.



Ce système optimise et automatise les réseaux, améliorant les performances et l'efficacité grâce à des modules auto-configurables.



Le développement de ce module alimenté par l'IA aide stc à accélérer sa transformation numérique et à réduire la consommation d'énergie de 13 % sur ses réseaux 4G et 5G en 2023.



D'ici 2025, stc prévoit que ses produits alimentés par l'IA couvriront plus de 200 systèmes, offrant des économies supplémentaires.







