Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: la barre de 800Gb/s atteinte sur le réseau Windstream information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 16:44









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi qu'il avait réussi à transmettre des données à un débit de 800Gb/s sur un réseau de fibre optique long de presque 1.400 km appartenant à son partenaire américain Windstream.



L'essai - mené en 'live' sur le réseau de Windstream - est venu valider la pertinence de la technologie 800GE au moment où la demande en capacités de données explose, explique l'équipementier finlandais dans un communiqué.



Pour cette démonstration, Nokia dit s'être basé sur sa plateforme de routage 'FP5 IP', ainsi que sur sa technologie de transport optique de dernière génération, dite 'PSE-6s'.



Le test a été conduit sur le 'backbone' de Windstream, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale du réseau de l'opérateur américain, qui s'étend d'Atlanta (Géorgie) à Miami (Floride).



Windstream prévoit de proposer des premiers services 800G à ses clients à partir de 2024.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.95% NOKIA Euronext Paris -0.30% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.05% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.57% NOKIA OTCBB -0.83%