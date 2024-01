Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: la 5G SA Core choisie par l'opérateur portugais NOS information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que sa technologie 5G Standalone Core avait été choisir par l'opérateur portugais NOS afin de pouvoir proposer à ses clients 'de nouvelles offres 5G innovantes, en toute sécurité, à grande échelle et avec une efficacité opérationnelle avancée'.



Les deux sociétés, élargissant encore leur partenariat, ont également signé un protocole d'accord pour utiliser le réseau de Nokia comme plate-forme de code avec un portail de développeurs (plateforme).



Dans le cadre de cet accord, Nokia et NOS travailleront à la création d'interfaces programmables (API) qui permettront aux développeurs tiers d'écrire des logiciels pour une variété d'applications industrielles, d'entreprise et grand public.



Nokia précise avoir signé des accords de collaboration avec 10 opérateurs de réseaux et partenaires de l'écosystème pour utiliser sa plateforme, lancée en septembre 2023.





