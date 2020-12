Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : 'la 5G est 90% plus économe en énergie' Cercle Finance • 02/12/2020 à 10:16









(CercleFinance.com) - Nokia confirme que la 5G est 90% plus économe en énergie. Une étude menée en collaboration avec Telefónica révèle que les réseaux 5G sont jusqu'à 90% plus écoénergétiques par unité de trafic que les réseaux existants. ' Les opérateurs mobiles peuvent ainsi compenser les augmentations d'énergie lors du déploiement de la 5G '. La recherche, qui a été menée sur une période de trois mois, s'est concentrée sur la consommation d'énergie du réseau d'accès radio (RAN) du réseau de Telefónica. ' Le déploiement des réseaux 5G devrait augmenter considérablement le trafic, il est donc essentiel que l'énergie consommée n'augmente pas au même rythme. Les résultats soulignent l'engagement des deux entreprises envers le changement climatique ' indique le groupe.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -2.28% NOKIA Euronext Paris -1.89% NOKIA XETRA -2.11% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.88% NOKIA OTCBB 0.00%