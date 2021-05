Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : l'IA s'invite sur le cloud public, avec Microsoft Cercle Finance • 25/05/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le déploiement de sa solution d'IA, AVA IA, sur le cloud public, à travers une collaboration avec Microsoft. En intégrant AVA IA à l'architecture numérique de Microsoft Azure, les fournisseurs de services de communication (CSP) peuvent désormais recourir à l'IA plus facilement afin de mieux gérer la complexité commerciale des réseaux 5G et du cloud, tout en accélérant la transformation numérique. Par ailleurs, Nokia précise que son cadre de sécurité sur Azure garantit que les données soient séparées et isolées pour fournir le même niveau de sécurité qu'un cloud privé. L'opérateur mobile australien TPG a été le premier à adopter commercialement Nokia AVA AI sur le cloud public, en utilisant une instance locale de Microsoft Azure. Grâce à cette solution, TPG peut, par exemple, détecter les anomalies du réseau avec une grande précision ou réduire de 50% les temps de cycle d'optimisation des radiofréquences, indique Nokia.

