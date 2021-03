Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : 'l'automatisation intelligente peut débloquer 850 M$' Cercle Finance • 31/03/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - Nokia et les partenaires de la STL indiquent que l'automatisation intelligente peut débloquer une valeur annuelle de 850 millions de dollars pour les fournisseurs de services cloud. Nokia a révélé que les grands fournisseurs de services de communication (CSP) peuvent potentiellement réaliser 850 millions de dollars en valeur annuelle grâce à des économies de coûts et des revenus supplémentaires en tirant parti de l'automatisation intelligente. L'étude, gérée en collaboration avec STL Partners, a révélé que les CSP avec un chiffre d'affaires moyen de 15 milliards de dollars peuvent générer un équivalent de 5,7% en valeur annuelle en automatisant l'automatisation intelligente dans leur entreprise, telles que les opérations de réseau et de service, le service client, marketing et ventes, et protection contre la fraude.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.84% NOKIA Euronext Paris +0.09% NOKIA XETRA +0.41% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.02% NOKIA OTCBB 0.00%