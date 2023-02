Nokia: l'alliance avec Kyndryl va être étendue information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - Nokia et Kyndryl ont annoncé mardi qu'ils allaient étendre leur alliance mondiale en matière de réseau et d'informatique de périphérie.



Cet accord de trois ans est destiné à soutenir leurs projets en matière de co-innovation et de déploiement de services de connectivité sans fil privés LTE et 5G et de solutions Industrie 4.0.



Kyndryl va notamment obtenir de Nokia le plus haut niveau d'accréditation, dit 'Digital Automation Cloud' (DAC), ce qui va lui permettre d'accroître les ressources et le nombre de techniciens qualifiés prêts à intervenir auprès des clients à travers le monde.



Kyndryl et Nokia comptent également lancer un laboratoire d'innovation en partenariat à Raleigh, en Caroline du Nord, afin d'apporter une connectivité sans fil avancée et une informatique de périphérie faisant converger l'informatique et l'environnement opérationnel pour les entreprises.



Chris Johnson, responsable de Global Enterprise chez Nokia, déclare: 'Kyndryl et Nokia ont une vision commune de la transformation numérique, et en tant que leaders dans nos industries respectives, nous sommes poussés à faire croître ce marché ensemble'.



'Nous pouvons aider les entreprises à conduire la transformation de l'industrie 4.0 dans tous les secteurs', a ajouté Paul Savill, Global Practice Leader of Network and Edge computing chez Kyndryl.