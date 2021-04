Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : l'absence de dividende ratifiée en assemblée générale Cercle Finance • 08/04/2021 à 17:04









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Nokia ont approuvé jeudi l'absence de versement de dividende au titre de l'exercice 2020 au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui au sein du siège d'Espoo. La réunion - organisée sous des dispositions particulières en raison de l'épidémie de Covid-19 - a rassemblé quelque 66.300 actionnaires représentant au total 2,47 milliard d'actions et de droits de vote. Au cours de l'assemblée, les actionnaires ont notamment approuvé la prolongation des mandats de huit administrateurs, dont ceux du président du conseil d'administration Sari Baldauf et de son vice-président, Kari Stadigh. Les membres du conseil se sont par ailleurs vu accorder une allocation de présence aux réunions de 5000 dollars pour ce qui concerne les voyages intercontinentaux et de 2000 euros pour les déplacements continentaux. Les actionnaires ont en outre validé la possibilité de rachats d'actions pouvant atteindre 550 millions de titres, ainsi que celle d'émettre un maximum de 550 millions d'actions.

