Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : installe sa technologie à bord des trains WESTbahn Cercle Finance • 13/01/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par l'opérateur ferroviaire autrichien WESTbahn pour mettre en oeuvre une solution de communication train-sol sécurisée, performante et à large bande passante, au sein de la nouvelle flotte de trains interurbains de l'opérateur. Ainsi, à la suite de la récente mise en service de 15 trains Stadler sur la ligne Vienne/Salzbourg de WESTbahn, Nokia fournira, déploiera et maintiendra des points d'accès Wi-Fi, des systèmes intelligents de commutation et de contrôle multivoies au centre de contrôle des opérations (OCC) de WESTbahn. La solution garantira une expérience client améliorée grâce à une connectivité haut débit sans fil, continue et résiliente, pour les passagers et les opérations à bord, assure Nokia.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.95% NOKIA Euronext Paris -1.69% NOKIA XETRA -1.26% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.59% NOKIA OTCBB +1.98%