Nokia : grimpe de 2%, résultats supérieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% après la publication de ses résultats. Le groupe a publié vendredi des résultats sur le 2ème trimestre 2020 supérieurs aux attentes, malgré une baisse du CA plus forte qu'attendu estime Oddo.

' Le CA est ressorti à 5 092 ME contre un consensus de 5 281 ME. Le COVID-19 a eu un impact d'environ 300 ME. La marge brute non IFRS a été de 39.6%, significativement au-dessus du consensus à 36.5% (vs 36.3% au T1 2020 et 37.2% au T1 2019). Le BPA non-IFRS s'est élevé à 0.06 E (vs consensus à 0.03 E) ' indique le bureau d'analyses.

Oddo estime que l groupe semble démontrer une meilleure capacité à maîtriser ses marges qu'auparavant. ' Le groupe maintient d'ailleurs son objectif de réduction de coûts de 500 ME '.

Oddo révise en hausse ses prévisions de BPA de 15% en moyenne mais baisse légèrement ses prévisions de CA de 0.6% (baisse de -2.7% par rapport à 2019).