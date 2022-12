Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: Goldman Sachs repasse sous le seuil de 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a refranchi à la baisse le seuil de 5% du capital de Nokia, indique mardi l'équipementier de réseaux finlandais.



Dans un avis, le groupe précise que la firme new-yorkaise détenait en date du 16 décembre 4,06% des actions et des droits de vote de la société, contre 5,22% le 2 décembre.



Sur ce total, Goldman contrôlait directement 0,25% du capital, le reste de sa participation (3,81%) étant constituée d'instruments financiers.





