Nokia: Goldman Sachs franchit en hausse le seuil des 5%

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi soir que Goldman Sachs avait franchi en hausse le seuil de 5% de son capital et de ses droits de vote.



L'équipementier de réseaux finlandais indique avoir été informé par la banque d'affaires américaine que sa participation directe et indirecte atteignait, en date du 2 décembre, 5,22% du capital et des droites de vote.



Si Goldman Sachs ne détient directement que 0,20% du capital du groupe (0,12% des actions finlandaises et 0,08% sous forme d'ADR), la firme de Wall Street contrôle 5,02% du capital via des contrats d'instruments financiers.





