Nokia : fin du litige avec Daimler sur les brevets

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir conclu un accord avec Daimler, un règlement qui va lui permettre de mettre fin à un litige qui portait sur la question de brevets relatifs aux technologies mobiles. Dans le cadre de cet accord de licence, l'équipementier finlandais va concéder au constructeur automobile allemand des technologies de télécommunications en échange de paiements. Les deux groupes ont également prévu d'abandonner les actions en justice qui les opposaient, à commencer par une plainte qui avait été déposée par Daimler devant la Commission européenne. Les termes financiers de l'accord sont en revanche restés confidentiels.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.13% NOKIA Euronext Paris +1.19% NOKIA XETRA +1.07% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.52% NOKIA OTCBB +0.69%