Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: extension d'une collaboration avec eir en Irlande information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Nokia annonce l'extension de sa collaboration IP avec l'opérateur télécoms irlandais eir, pour 'répondre à l'évolution des besoins et des attentes de ses clients en leur donnant accès à des solutions technologiques et de connectivité de classe mondiale'.



Dans ce cadre, l'équipementier de réseaux finlandais précise qu'eir utilisera sa plate-forme de routeur de service alimentée par son dernier silicium de routage FP5 interne, pour une capacité, une efficacité énergétique et une sécurité accrues.



'eir est un client stratégique pour l'activité d'infrastructure réseau de Nokia depuis de nombreuses années, notre collaboration IP ayant débuté il y a plus de 15 ans', commente Phil Siveter, CEO de Nokia pour le Royaume-Uni et l'Irlande.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.