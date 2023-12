Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: extension d'un programme Drones-as-a-Service information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 15:31









(CercleFinance.com) - Nokia annonce l'extension d'un programme de partenariat Drones-as-a-Service avec des partenaires sans fil privés existants afin d'offrir les avantages de Nokia Drone Networks à différents secteurs d'activités en Amérique du Nord.



'Les entreprises et les fournisseurs de services seront en mesure de réaliser rapidement les capacités des drones, d'une manière qui réponde aux besoins de leurs activités et de bénéficier de nouveaux cas d'utilisation et sources de revenus', explique le Finlandais.



Les entreprises pourront choisir d'acheter la solution de drone de qualité industrielle Nokia Drone Networks ou de minimiser les dépenses d'investissement initiales en louant, en partageant ou en faisant appel aux drones pour des vols ponctuels.





