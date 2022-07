Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: étude des interférences entre les radars et la 5G information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui étendre son partenariat avec la Hill Air Force Base (Géorgie, Etats-Unis) et le National Spectrum Consortium afin de garantir que les réseaux radar en place puissent coexister avec le réseau 5G de manière transparente dans le spectre partagé.



Dans le cadre de ce partenariat, Nokia s'associe à Hill Air Force Base avec la mise en place d'un banc d'essai permettant d'étudier la gestion des interférences radar avec l'architecture Open RAN, dans le but d'atténuer les éventuelles interférences radar avec les réseaux 5G.



La Hill Air Force Base utilise les solutions O-RAN de Nokia pour le banc d'essai et la phase 1 du projet a été achevée avec succès.



Le projet fait partie d'une initiative plus large du Bureau du sous-secrétaire à la recherche et à l'ingénierie de la défense.





