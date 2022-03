Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: étendu son partenariat avec T-Mobile en Pologne information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 11:06









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir étendu d'une dizaine d'années son partenariat avec T-Mobile Polska, opérateur de réseau de téléphonie mobile polonais, afin d'y inclure la modernisation de l'infrastructure réseau existante de l'opérateur et le déploiement des services 5G.



Cet accord doit permettre de soutenir la stratégie de T-Mobile Polska consistant à maintenir son leadership technologique dans le pays.

Dans le cadre de cet accord, Nokia augmentera sa part dans le réseau de T-Mobile à 50%.



' Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés par T-Mobile pour mettre à niveau l'infrastructure réseau existante de l'opérateur à travers la Pologne, ce qui offrira les meilleures expériences 5G de sa catégorie à ses clients', a commenté Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.





