Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : étend son partenariat avec Mobily en Arabie Saoudite Cercle Finance • 30/03/2021 à 10:18









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un déploiement de réseau à bande étroite 'Internet des objets' (NB-IoT) dans le cadre de son partenariat stratégique avec Mobily. À la suite de ce déploiement, Mobily et Nokia ont connecté plus de 4 000 sites et fourni une couverture cellulaire NB-IoT d'un rayon moyen de 20 km par cellule. L'achèvement du projet accroît la numérisation de Mobily en proposant de nouveaux services NB-IoT pour mieux servir ses clients entreprises. ' Dans le cadre du projet, les stations de base LTE existantes de Mobily ont été mises à niveau pour activer NB-IoT dans toutes les empreintes de Nokia - Centre, Nord et Est de l'Arabie Saoudite sans matériel supplémentaire mais avec une simple mise à jour logicielle ' indique le groupe.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.26% NOKIA Euronext Paris +0.13% NOKIA XETRA -0.46% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl 0.00% NOKIA OTCBB -1.31%