Nokia: étend ses services Voice Core en Nouvelle Zélande

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui que Vodafone New Zealand va étendre les services Voice Core de Nokia à un million d'abonnés supplémentaires dans le pays.



Ce déploiement permettra à un plus grand nombre de Néo-Zélandais de bénéficier de services vocaux chez eux et à l'étranger, et aux touristes de profiter de services vocaux de haute qualité pendant leur séjour dans le pays.



Nokia fournira également son application NetAct pour la gestion du réseau et son fonctionnement quotidien.



Ce programme améliorera la résilience et la redondance du réseau Voice Core de Vodafone New Zealand et garantira que le réseau utilise toujours les derniers logiciels. Il introduira également l'itinérance VoLTE, cruciale car plusieurs opérateurs ferment les réseaux 2G et 3G hérités pour faire des économies et utiliser le spectre pour la 5G.



Rob Joyce, directeur de la technologie chez Nokia Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré : ' Notre technologie Voice Core permet aux fournisseurs de services de proposer des services vocaux de qualité supérieure à leurs clients. '