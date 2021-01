Nokia : étend sa collaboration technologique avec Kalmar

(CercleFinance.com) - Nokia et Kalmar - qui fait partie de Cargotec - ont annoncé aujourd'hui étendre leur collaboration en cours afin de fournir de nouvelles solutions aux ports et aux opérateurs de terminaux intermodaux cherchant à automatiser leurs opérations et à atteindre une plus grande productivité.

Nokia et Kalmar combineront ainsi leur expertise en technologies de communication et de manutention de fret dans de nouvelles entreprises communes de commercialisation. Les deux entreprises pourront travailler au développement de solutions intégrées et étendre leur collaboration en matière de recherche.

'Cette approche conjointe promet d'importants gains d'efficacité et de productivité pour les ports et les exploitants de terminaux intermodaux', assure Jochen Apel, vice-président du transport, de la logistique et de la fabrication chez Nokia Cloud and Network Services.