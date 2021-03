Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : étend le réseau 5G aux Émirats arabes unis Cercle Finance • 16/03/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Nokia étend le réseau 5G de DU pour permettre un haut débit amélioré à davantage de clients aux Émirats arabes unis (EAU). Dubaï, Émirats arabes unis - Nokia et du, un fournisseur de services de télécommunications de premier plan basé aux Émirats arabes unis et d'Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC), ont annoncé la signature d'un accord d'expansion de la 5G de quatre ans. Dans le cadre de cet accord, Nokia déploiera les nouveaux sites 5G avec sa technologie de réseau d'accès radio unique (SRAN). Cela permettra de fournir des services 5G dans de nouveaux endroits et de répondre à la demande de services haut débit améliorés. Nokia déploiera également sa solution de gestion de réseau NetAct et Nokia Performance Manager, qui permet une meilleure surveillance et gestion du réseau.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.03% NOKIA Euronext Paris +0.43% NOKIA XETRA -0.22% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.39% NOKIA OTCBB +2.88%