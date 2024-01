Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: étend le déploiement de routeurs pour NL-ix information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Nokia annonce l'expansion de sa relation avec NL-ix, le plus grand fournisseur d'échange Internet distribué (IXP) d'Europe, en étendant le déploiement de routeurs de service avec des vitesses allant jusqu'à 800 GE depuis les Pays-Bas vers plus de 100 centres de données.



NL-ix avait déjà déployé les systèmes Nokia 800GE dans ses centres de données d'Amsterdam, où le trafic moyen quotidien culminait régulièrement au-dessus de 8 Tb/s en 2023.



Avec le déploiement des systèmes 800GE de Nokia à l'échelle européenne, NL-ix dynamise son réseau, passant d'un point d'échange Internet localisé à une plate-forme de connectivité d'entreprise européenne capable de fournir une résilience de niveau opérateur.



' Avec le routage 800GE, NL-ix dispose d'une plate-forme pour une croissance incessante du trafic Internet et une connectivité commerciale durable qui établit de nouvelles références en matière de fiabilité, de performances et d'évolutivité', a commenté Mark Vanderhaegen, directeur de Webscale Business chez Nokia.





