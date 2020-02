Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : essais de sécurité de passage à niveau au Japon Cercle Finance • 19/02/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - Nokia et l'opérateur ferroviaire japonais Odakyu Electric Railway ont annoncé leur collaboration à des essais de sécurité sur les passages à niveau basés sur l'IA. Les essais auront lieu au passage à niveau Tamagawa Gakuenmae No.8 dans la ville de Machida, à Tokyo. Odakyu Electric Railway compte actuellement 229 points de passage sur 120,5 kilomètres de voie ferrée. Nokia a déclaré que ses analyses peuvent détecter des événements anormaux en appliquant une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique des images de caméra disponibles.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.29% NOKIA Euronext Paris -0.32% NOKIA XETRA -0.67% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.24% NOKIA OTCBB -2.97%