Nokia: essai haut débit réussi avec AIS Fibre en Thaïlande

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir réalisé avec AIS Fibre leur premier essai de sa solution PON 25G en Asie, faisant de ce client le premier opérateur à offrir des services haut débit 100% fibre optique en Thaïlande.



AIS Fibre a testé la technologie en utilisant ses terminaux de ligne optique existants (OLT), connectés simultanément à trois appareils d'utilisateur final avec une vitesse combinée de 37,5 Gb/s. Tous les services peuvent être servis avec une fibre unique en même temps.



'Avec cet essai réussi, AIS Fibre est prête à réaliser son ambition de construire le réseau Internet domestique à fibre optique le plus à l'épreuve du temps dans le pays', commente l'équipementier télécoms finlandais.





