NOKIA envisage de supprimer jusqu'à 10 000 postes pour réduire ses coûts de 600 millions

(AOF) - L'équipementier télécoms Nokia va supprimer jusqu'à 10 000 emplois dans les 18 à 24 mois afin de réduire ses coûts et d'augmenter ses investissements en R&D. De 90 000 actuellement, le nombre d'employés du groupe technologique devrait tomber à 80 000 ou 85 000. Nokia prévoit une réduction des coûts d'environ 600 millions d'euros d'ici à la fin de 2023. Ces économies se feront progressivement et compenseront l'augmentation des investissements dans la R&D et des capacités futures, mais aussi l'inflation des salaires.

Cette restructuration lui coûtera environ 600 à 700 millions d'euros, dont environ 50 % sont attendus en 2021, environ 15 % en 2022 et environ 35 % en 2023. En outre, Nokia continue de prévoir 500 millions d'euros de consommation de trésorerie liées à son précédent programme de restructuration.

Dans ce cadre, le groupe finlandais entend aussi rationaliser son portefeuille de produits et réduire le nombre de ses sites. Il va ainsi réduire les investissements dans les segments de son portefeuille arrivées à maturité ou en déclin. Le groupe privilégiera les investissements dans la 5G, le cloud et l'infrastructure numérique.

Nokia fournira une mise à jour détaillée de ses futures stratégies et de ses perspectives financières lors de la journée analyste du 18 mars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ericsson, revitalisé par la 5G

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.