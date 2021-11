Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : entrée sur le marché des logiciels SaaS information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi son entrée sur le marché des logiciels SaaS (logiciels en tant que services) avec le lancement d'une offre spécialement dédiée aux fournisseurs de services de télécommunications. L'équipementier finlandais prévoit de commercialiser dès le début de l'année prochaine une série de solutions logicielles dans l'analyse, la cybersécurité et la gestion des données à destination des opérateurs télécoms. Dans un communiqué, Nokia explique que le marché visé représente quelque 3,1 milliards de dollars sur la période 2021-2025, avec une croissance annuelle estimée entre 25% et 30%. Le groupe indique avoir déjà entamé des discussions avec plusieurs opérateurs mondiaux intéressés par le déploiement de ses outils, en particulier dans le domaine de la sécurité numérique. Nokia souligne qu'il compte renforcer son offre logicielle tout au long de l'année 2022.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.49% NOKIA Euronext Paris +0.57% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.29% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.38% NOKIA OTCBB -1.00%