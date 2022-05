Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: en nette hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 17:00

(CercleFinance.com) - Nokia gagne plus de 3% à Paris, Londres et Francfort, profitant d'une analyse positive d'AlphaValue qui a relevé aujourd'hui son conseil sur le titre, passant à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'à présent, avec un objectif de cours inchangé de 6,85 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique que l'amélioration de la rentabilité de l'équipementier de réseaux finlandais est à l'origine de ses prévisions plus optimistes.



A en croire le cabinet de recherche, les progrès réalisés par le groupe au niveau de sa structure de coûts devraient permettre de plus que compenser les répercussions de l'environnement inflationniste du moment.



'En dépit de dépenses opérationnelles en hausse, Nokia a réussi à améliorer sa compétitivité et nous nous attendons à ce que cela se traduise, grâce à des effets favorables au niveau des volumes et des prix, par une hausse de son bénéfice net dans le futur', résume-t-il dans l'étude.