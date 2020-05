Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : en baisse, mais un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 04/05/2020 à 12:39









(CercleFinance.com) - Le titre Nokia recule ce lundi de -3%, comme l'immense majorité des titres et marchés européens, même si l'analysteOddo BHF a confirmé sa recommandation 'achat' sur le titre Nokia, notant 'un T1 globalement en ligne' pour un groupe 'plutôt résistant', et ce en dépit de l'impact réel du Covid-19. 'Dans un contexte plus compliqué que prévu en raison du COVID-19, le groupe a réagi rapidement en ajustant ses prévisions. Il continue la transition de ses semi-conducteurs Reefshark qui représentent désormais 17% des livraisons (vs 10% au T4) et confirme qu'elle devrait être terminée fin 2022. Le groupe reste aussi concentré sur son objectif de réduction d'Opex de 500 ME dont 300 ME en 2020. Au point de vue commercial, il a dit avoir reçu l'indication qu'il ferait partie du déploiement de China Unicom, sans pouvoir préciser sa part', apprécie le broker. Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 3,70 euros, pour un potentiel de +11%.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.27% NOKIA Euronext Paris -2.79% NOKIA XETRA -3.62% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -3.76% NOKIA OTCBB +2.21%