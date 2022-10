Nokia: élargit sa relation stratégique avec Delta Telecom information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 12:59

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir élargi sa relation stratégique à long terme avec Delta Telecom, l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de communication et de technologie de réseau dans la région de l'Azerbaïdjan et du Caucase.



Nokia s'appuiera sur sa technologie de pointe pour fournir une amélioration du réseau national IP et optique avec une architecture compatible 400G afin de garantir que le plus grand réseau d'Azerbaïdjan dispose de la capacité, de la flexibilité et d'une consommation d'énergie réduite pour offrir la meilleure expérience client possible pour l'avenir.



Delta Telecom sera également en mesure d'automatiser son réseau avec la plate-forme de services réseau (NSP) de Nokia, ce qui se traduira par une gestion plus facile, des coûts réduits et une réactivité et une résilience accrues du réseau.