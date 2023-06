Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: distingué pour ses solutions de data center information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été classé par GigaOm parmi les leaders de l'innovation pour la deuxième année consécutive pour ses solutions qui 'permettent aux centres de données et aux environnements cloud d'évoluer, de s'adapter et de fonctionner facilement'.



Le portefeuille de réseaux de centres de données en pleine expansion du groupe finlandais comprend les suites 7250 IXR et 7220 IXR, qui présentent plusieurs variantes prenant en charge des vitesses de port allant de 1GE à 800GE.



'Le classement de GigaOm valide la façon dont nous abordons le marché de la commutation de centres de données et reflète les changements rapides qui se produisent dans cet espace, ce qui ouvre des opportunités de rupture et d'innovation', commente-t-on chez Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.16% NOKIA Euronext Paris -0.54% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.54% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.57% NOKIA OTCBB 0.00%