Nokia: dévoile une solution de drone automatisé 5G information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 17:11

(CercleFinance.com) - Nokia dévoile aujourd'hui la première solution de drone automatisé 5G certifiée CE pour des opérations sécurisées et fiables dans le secteur public et l'industrie.



Certifiée CE pour répondre aux exigences de sécurité de l'Union européenne, la solution Nokia Drone Networks se connecte sur les réseaux 4G/LTE et 5G publics et privés afin d'améliorer la connaissance de la situation pour les premiers intervenants et autres professionnels.



La solution est fabriquée en Europe et comprend des drones Nokia, une station d'accueil, une caméra à double cardan et un traitement en nuage à l'aide de Nokia MX Industrial Edge (MXIE).



Thomas Eder, responsable des solutions sans fil intégrées chez Nokia, a déclaré : ' L'ensemble des fonctionnalités facilitera la transformation des drones, leur permettant d'être utilisés comme une plateforme volante de collecte de données tirant parti d'une connectivité cloud 4G et 5G fiable. '



Selon la configuration déployée, les drones Nokia offrent plus de 50 minutes d'autonomie de vol et couvrent des distances de plus de 30 km grâce à l'architecture matérielle unique, aux innovations logicielles intégrées et à la connectivité 4G/5G.