Nokia : développe sur réseau 1T avec Elisa

(CercleFinance.com) - Nokia a déclaré avoir franchi une étape importante en matière de capacité avec son partenaire finlandais Elisa, en déployant le premier réseau 1T (térabit) au monde. Elisa a mis à niveau certains de ses systèmes de routage Nokia avec des interfaces 1T alimentées par de nouveaux chipsets, ce qui a permis d'augmenter la capacité de 10 fois, a déclaré le fabricant d'équipements de télécommunications. Les liaisons en térabit simplifient également la complexité opérationnelle et les frais généraux en évitant de devoir répartir les flux sur des routes à haute capacité sur plusieurs interfaces à faible débit, a ajouté Nokia. Nokia a également annoncé mercredi qu'Ooredoo Algérie a déployé son logiciel 'cloud natif' pour renforcer les performances de son réseau et préparer le lancement de nouveaux services, tels que l'automatisation industrielle et l'Internet des objets (IoT).

Valeurs associées NOKIA Tradegate -2.06% NOKIA Euronext Paris -0.12% NOKIA XETRA +0.16% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.28% NOKIA OTCBB +0.63%