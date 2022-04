Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: des routeurs pour les centres de données de Microsoft information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 11:02









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été choisi par Microsoft pour la fourniture de commutateurs destinés à ses centres de données, un accord qui doit permettre d'alimenter le développement d'Azure, la plateforme 'cloud' du géant des logiciels.



L'accord, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date entre les deux groupes, porte sur la fourniture de routeurs d'interconnexion 7250 IXR censés accroître les capacités de l'architecture du groupe américain.



L'équipementier finlandais indique avoir également été retenu pour fournir des modules de facteur de forme fixe à d'autres applications-réseau de Microsoft.





