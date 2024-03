Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: des nouvelles applications pour le haut débit information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Nokia présente une boîte à outils pour renforcer l'écosystème des développeurs Corteca et étendre les applications pour les appareils haut débit domestiques



Nokia Corteca Developer Toolkit simplifie et accélère le développement de nouvelles applications pour appareils haut débit domestiques mises à la disposition des opérateurs via Corteca Marketplace de Nokia.



' La création de nouvelles applications pour les appareils haut débit domestiques permet aux fournisseurs de services de générer de nouvelles sources de revenus, d'enrichir l'expérience utilisateur et d'augmenter la valeur des offres haut débit ' indique le groupe.



Nokia ajoute onze nouvelles applications à son Corteca Marketplace, une plate-forme basée sur le cloud où les fournisseurs de services peuvent parcourir, essayer et installer des applications sur les appareils haut débit Nokia.



Dirk Verhagen, responsable des appareils haut débit chez Nokia, a déclaré : ' Le Corteca Developer Toolkit permet aux développeurs de créer, tester et lancer rapidement de nouvelles applications de fournisseurs de services sans effort. En associant cela à Corteca Marketplace, les fournisseurs de services peuvent désormais disposer d'un endroit unique pour accéder rapidement à un ensemble diversifié d'applications à valeur ajoutée qui contribuent à débloquer de nouvelles opportunités de revenus et à favoriser la différenciation concurrentielle '.





